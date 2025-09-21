شؤون فلسطينية

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأحد، اقتحام المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس، استعدادا لافتتاح "حديقة السامرة" الاستعمارية مساءً.

 وخلال عملية الاقتحام، اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي خالد بدير مع زميله المصور شادي جرارعة، خلال تغطيتهما لاقتحام المنطقة الأثرية في سبسطية، وقامت بتفتيشهما، واحتجازهما لفترة، والاستيلاء على بعض المعدات الصحفية، ومنعهما من التصوير في المنطقة، وتهديدهما بالاعتقال إذا استمروا في ذلك، أو تواجدوا في ذات المنطقة.

وأفاد رئيس مجلس سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال مستمرة في اقتحام البلدة، للاستعداد لافتتاح "حديقة السامرة" الاستعمارية، مساء اليوم.

والشهر الماضي، ألصق الاحتلال نسخا عن "قرار" تحويل مساحات من أراضي البلدة لتصبح "موقعا أثريا اسرائيليا"، على أعمدة القرية، حيث يقضي بتحويل 1775 دونمًا من أراضي البلدة، أي نحو ثلث مساحتها، لصالح مشروع "حديقة السامرة".

وتعاني بلدة سبسطية شمال غرب نابلس من سياسة ممنهجة لضم الأراضي والاستعمار، تحت ذرائع واهية، ما يشكل تهديدا وجوديا لمستقبلها وأهلها وعلى الإرث الحضاري الفلسطيني.

وكان عضو "الكنيست" عن "الليكود" عميت هاليفي قدم في تموز/ يوليو 2024، مشروع قانون "لضم الآثار في الضفة إلى سلطة الآثار الإسرائيلية"، وأحيل إلى "لجنة التعليم والثقافة"، وارتكز على مزاعم تاريخية ملفقة.

وتمتاز بلدة سبسطية بانتشار الآثار فيها، ففيها شارع الأعمدة، ومقام ومسجد النبي يحيى، بالإضافة إلى الأسقفية الرومانية، ومسارح أثرية، والمحكمة، والمدرج الروماني، ومقبرة ملكية تعود للحقبة الرومانية، والبرج اليوناني الوحيد بفلسطين، وتواجه اليوم أخطر سياسات التهويد، لتحقيق أطماع الاحتلال ومستعمريه في هذه البقعة التاريخية، وكان آخرها قرار تحويل جزء منها ليكون "موقعا أثريا اسرائيليا".

قناة (كان): قطر تواصل تصلّب مواقفها بشأن العودة للوساطة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,283

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

استعدادا لافتتاح حديقة استعمارية: الاحتلال يواصل اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

&quot;الصحة&quot;: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة