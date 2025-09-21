البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن السلام الضمانة الحقيقية لصون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، كون السلام الشامل والعادل هو ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات والنهوض بها وتعزيز تطلعات الشعوب في العيش الكريم.وشدد اليماحي، في بيان صدر اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق 21 أيلول من كل عام، على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو وقف إطلاق النار والامتناع عن العنف وتحقيق السلام في المنطقة العربية الذي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، فالقضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بالمنطقة والعالم.وأكد أن المنظومة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن تحتاج للمزيد من الجهود وعملية إصلاح حقيقية للقيام بالرسالة التي أنشأت من أجلها، مجددا دعم البرلمان العربي الكامل لجميع الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والحوار والمواطنة وقبول الآخر ونبذ مختلف أشكال العنف والكراهية والتطرف.