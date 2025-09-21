عاجل

  • شهيد بنيران جيش الاحتلال من جامعي الحطب في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

  • وزارة الصحة في غزة: أربع وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

  • طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

  • "الصحة" بغزة: 75 شهيدا و304 مصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

عربي

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن السلام الضمانة الحقيقية لصون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، كون السلام الشامل والعادل هو ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات والنهوض بها وتعزيز تطلعات الشعوب في العيش الكريم.

وشدد اليماحي، في بيان صدر اليوم الأحد، لمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق 21 أيلول من كل عام، على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو وقف إطلاق النار والامتناع عن العنف وتحقيق السلام في المنطقة العربية الذي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، فالقضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بالمنطقة والعالم.

وأكد أن المنظومة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن تحتاج للمزيد من الجهود وعملية إصلاح حقيقية للقيام بالرسالة التي أنشأت من أجلها، مجددا دعم البرلمان العربي الكامل لجميع الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والحوار والمواطنة وقبول الآخر ونبذ مختلف أشكال العنف والكراهية والتطرف.

أخبار ذات صلة

تقارير استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة حول مجازفة (الموساد) في تنفيذ اغتيال حسن نصر الله

تقارير استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة حول مجازفة (الموساد) في تنفيذ اغتيال حسن نصر الله

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

إعلام الاحتلال: نتنياهو يعقد اليوم الأحد اجتماعاً حاسماً بشأن سوريا

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

مصر: قواتنا المتواجدة بسيناء لتأمين الحدود ضد المخاطر

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

نتنياهو يصعّد هجومه اللفظي على قطر ويتهم قناة (الجزيرة) بـ&quot;معاداة السامية&quot;

نتنياهو يصعّد هجومه اللفظي على قطر ويتهم قناة (الجزيرة) بـ"معاداة السامية"

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

فلسطين وماليزيا توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وإعفاء منتجات فلسطينية من الجمارك

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

&quot;الصحة&quot;: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

"الصحة": خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

البرلمان العربي: السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية