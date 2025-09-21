شؤون فلسطينية

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، "إن فلسطين على أعتاب أسبوع مهم وحافل، يشهد نقاشا سياسيا عالميا حول القضية الفلسطينية".

وأكدت الوزيرة شاهين في مؤتمر صحفي، عقد في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمدينة رام الله، أن رزمة الأولويات بالنسبة للحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة تتمثل في وقف حرب الإبادة والتجويع، ومنع التهجير القسري في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن المجتمع الدولي يقف موحدا مع الحقوق الفلسطينية، وأن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتركز على حشد أكبر دعم لهذه الحقوق.

وأضافت أن مجموعة من الدول ستقوم خلال اليومين المقبلين بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو حق طبيعي وقانوني وطبيعي، ويحمل رسائل أمل للشعب بدولة فلسطينية حرة مجسدة، كما أنه يمثل دعما للقيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني، ودعما للمعسكر الذي يؤمن بالسلام وحل الدولتين.

وأكدت شاهين أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية تعني أن لا سيادة لإسرائيل على أرض فلسطين.

وقدمت وزيرة الخارجية الشكر للدول التي اعترفت في السابق بدولة فلسطين، وتلك التي قررت إعلان اعترافها، ووجهت نداء لباقي الدول للقيام بهذه الخطوة.

وقالت، إن الاحتلال هو أصل عدم الاستقرار في المنطقة والعالم ومعاناة الشعب، ويجب أن ينتهي.

وأوضحت أن 159 دولة أصبحت تعترف بدولة فلسطين، ما يقدر بنحو 82% من دول العالم.

