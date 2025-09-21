ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عن ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته المختلفة.
ولا تزال قضية معتقلي غزة تتصدر المشهد، جرّاء الجرائم والفظائع التي يتعرضون لها حتى اليوم، حيث وثقت المؤسسات مؤخراً المزيد من الإفادات لمعتقلي غزة في السجون والمعسكرات، وكانت أبرز الزيارات التي تمت لهم مؤخراً في قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، حيث خرج المعتقلون وهم يجهشون بالبكاء، من هول ما يعيشونه من عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإرهاب على مدار الساعة، حيث تضاف إفادات المعتقلين في قسم "ركيفت" إلى مئات الإفادات من معتقلي غزة عن الفظائع التي تعرضوا لها منذ بدء حرب الإبادة، وكان من بينها اعتداءات جنسية منها عمليات اغتصاب.
وفيما يلي قائمة بأماكن احتجاز المعتقلين:
فادي موسى ابو بكرة/ سجن النقب
محمود سعيد راضي/ سجن النقب
محمد عقل فيومي/ سجن عوفر
محمد شتات/ سجن عوفر
سلمان اسماعيل ابو جامع/ سجن عوفر
بكر عواد جاسر عطاونة/ سجن عوفر
محمد سعيد جحلب/ سجن نفحة
سمير صبحي خليل يونس/ سجن عسقلان
شادي عبد زايغ/ سجن النقب
خالد حسني محمد نجار/ سجن النقب
محمد نبيل عبد الفتاح خليل/ سجن النقب
محمد كمال رضوان/ سجن نفحة
عبد الله خالد نجار/ سجن النقب
احمد ياسر عصار/ سجن عسقلان
جهاد عيد محمد عفانة/ سجن نفحة
أحمد علي سالم رضوان/ سجن النقب
بلال عبد العاطي مصطفى/ سجن النقب
علاء عماد عبد الجواد شلايل/ المسكوبية
