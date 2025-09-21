ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عن ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته المختلفة.ولا تزال قضية معتقلي غزة تتصدر المشهد، جرّاء الجرائم والفظائع التي يتعرضون لها حتى اليوم، حيث وثقت المؤسسات مؤخراً المزيد من الإفادات لمعتقلي غزة في السجون والمعسكرات، وكانت أبرز الزيارات التي تمت لهم مؤخراً في قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، حيث خرج المعتقلون وهم يجهشون بالبكاء، من هول ما يعيشونه من عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإرهاب على مدار الساعة، حيث تضاف إفادات المعتقلين في قسم "ركيفت" إلى مئات الإفادات من معتقلي غزة عن الفظائع التي تعرضوا لها منذ بدء حرب الإبادة، وكان من بينها اعتداءات جنسية منها عمليات اغتصاب.فادي موسى ابو بكرة/ سجن النقبمحمود سعيد راضي/ سجن النقبمحمد عقل فيومي/ سجن عوفرمحمد شتات/ سجن عوفرسلمان اسماعيل ابو جامع/ سجن عوفربكر عواد جاسر عطاونة/ سجن عوفرمحمد سعيد جحلب/ سجن نفحةسمير صبحي خليل يونس/ سجن عسقلانشادي عبد زايغ/ سجن النقبخالد حسني محمد نجار/ سجن النقبمحمد نبيل عبد الفتاح خليل/ سجن النقبمحمد كمال رضوان/ سجن نفحةعبد الله خالد نجار/ سجن النقباحمد ياسر عصار/ سجن عسقلانجهاد عيد محمد عفانة/ سجن نفحةأحمد علي سالم رضوان/ سجن النقببلال عبد العاطي مصطفى/ سجن النقبعلاء عماد عبد الجواد شلايل/ المسكوبية