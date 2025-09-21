جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وادّعى اعتراض أحدهما وسقوط الثاني في منطقة مفتوحة.وقال جيش الاحتلال، في بيان، "تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات (أسدود ونيتسان وشتوليم) جنوب إسرائيل".ولاحقاً، قال جيش الاحتلال في بيان منفصل إنه "رصد إطلاق صاروخين من شمالي قطاع غزة، اعترض أحدهما وسقط الثاني في منطقة مفتوحة، ولم تقع إصابات".وقالت (القناة 12) الإسرائيلية إن هذه "أول مرة تُطلق فيها صواريخ من غزة تجاه أسدود منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي".من جهتها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنها "تعالج سقوط صاروخ وشظايا في منطقة الجنوب، داعية السكان إلى عدم الاقتراب من المنطقة".وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.