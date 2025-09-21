وقفة احتجاجية في البوسنة والهرسك تنديداُ بحرب الإبادة على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننظّم مئات الأشخاص في بلدة "هادجيجي" قرب العاصمة البوسنية سراييفو، الليلة الماضية، وقفة احتجاجية، تنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال على قطاع غزة.ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، كما وضعوا في الحدائق ألعابًا للأطفال، وأوشحةً نسائية وأحذيةً رمزية تمثّل النساء والأطفال وكبار السن الذين قتلهم الاحتلال في غزة.ونظمت الفعالية رابطة فلسطين في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع جمعية "ASUS" للتعاون والبيئة، وجمعية الصداقة البوسنية – الفلسطينية، حيث عُرضت كلمة "إبادة" مكتوبة على العلم الفلسطيني.ورفع المتظاهرون كذلك لافتات كُتب عليها "فلسطين حرّة" و"الحياة للأطفال"، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة وفورية لوقف الجرائم بحق المدنيين في غزة.