بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اغلاق معبر الكرامة شرق الضفة الغربية أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين.وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن الجانب الإسرائيلي أغلق - وبشكل مفاجئ - المعبر في كلا الاتجاهين.وكانت هيئة المعابر قد أعلنت صباحًا عن عمل معبر الكرامة اليوم، إلا أن الجانب الإسرائيلي أغلقه.ودعت المسافرين متابعة منصات الهيئة الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال منعت الخميس الماضي حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.