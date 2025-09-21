شؤون فلسطينية

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يحاول حشر 1.7 مليون إنسان في 12% من مساحة القطاع

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يحاول حشر 1.7 مليون إنسان في 12% من مساحة القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن نحو مليون شخص يتواجدون حالياً في منطقتي المواصي بخان يونس ورفح، رغم تعرض هذه المناطق لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر أسفر عن استشهاد ما يزيد على 2000 مواطن.

وأكد أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، وأن العيش فيها أصبح أقرب إلى المستحيل، في ظل انعدام الخدمات والدمار الواسع.

وأشار المكتب إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، بينما يحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها.

أخبار ذات صلة

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

وزيرة الخارجية: غداً نشهد يوماً تاريخياً مع المزيد من الاعترافات بفلسطين والأولوية وقف الإبادة

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من غزة في سجون الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من قطاع غزة واعتراض أحدهما

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

بشكلٍ مفاجئ.. الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين في كلا الاتجاهين

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الاحتلال يحاول حشر 1.7 مليون إنسان في 12% من مساحة القطاع

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يحاول حشر 1.7 مليون إنسان في 12% من مساحة القطاع

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأرجنتين: التحالف التقدمي العالمي يعتمد بالإجماع قرارا حول وقف الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

&quot;الصحة&quot;: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

"الصحة": خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن