"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يحاول حشر 1.7 مليون إنسان في 12% من مساحة القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن نحو مليون شخص يتواجدون حالياً في منطقتي المواصي بخان يونس ورفح، رغم تعرض هذه المناطق لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر أسفر عن استشهاد ما يزيد على 2000 مواطن.وأكد أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، وأن العيش فيها أصبح أقرب إلى المستحيل، في ظل انعدام الخدمات والدمار الواسع.وأشار المكتب إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، بينما يحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها.