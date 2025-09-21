شؤون فلسطينية

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، الأحد، انطلاق موجة جديدة من سفن كسر الحصار عن القطاع الفلسطيني من جنوب إيطاليا الأربعاء المقبل.

وقالت اللجنة في بيان: "أعلن ائتلاف أسطول الحرية (FFC)، بالتشارك مع مبادرة "ألف مادلين" إلى غزة (TMTG)، عن إطلاق الموجة التالية من سفن كسر الحصار".

ومبادرة "ألف مادلين" هي "تحالف دولي مدني مستقل، من متطوعين ونشطاء وعاملين في المجال الإنساني، يهدف لتنظيم أسطول بحري سلمي مكون من ألف سفينة لكسر الحصار وتقديم المساعدات والتوعية والتضامن مع غزة"، وفق موقعها الإلكتروني.

وسُميت المبادرة بهذا الاسم تكريما لمادلين كولاب، أول صيادة في غزة، ولسفينة "مادلين" التي حاولت الوصول إلى غزة في يونيو/ حزيران الماضي، لكن السلطات الإسرائيلية منعتها.

وأوضحت اللجنة أن ذلك سيتم "عبر أسطول بحري جديد يتكون من عدة سفن ستبحر بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الحالي من جنوب إيطاليا".

وأضافت أن انطلاق أسطول السفن الجديدة "يأتي بالمشاركة والتعاون بين تحالف مبادرتين شعبيتين عالميتين، في الوقت التي تبحر به 50 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي".

كما يأتي "في الوقت الذي يخطط فيه أسطول الحرية لتسيير سفينة تحمل فكرة جديدة ونوعية (لم يحددها) بداية الشهر القادم" أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة أنه "في وقت يتعاظم الألم في غزة ويوغل الاحتلال الإسرائيلي في جريمة الإبادة بكل شكل ولون، يصبح من الواجب على كل حر في هذا العالم أن يركب البحر وينتزع ممرا يكسر الحصار ويعطي شريان حياة لقطاع غزة".

ومنذ أيام، تبحر عشرات السفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار نحو قطاع غزة. وتحمل هذه السفن مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سفن الأسطول ستجتمع قرب مالطا، كي تبحر معا في البحر المتوسط باتجاه شواطئ غزة، دون تحديد موعد.




أخبار ذات صلة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

&quot;الصحة&quot;: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

"الصحة": خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

جيش الاحتلال يخصّص 5000 ناقلة جند (روبوتات مفخخة) لتفجير المباني السكنية في غزة

جيش الاحتلال يخصّص 5000 ناقلة جند (روبوتات مفخخة) لتفجير المباني السكنية في غزة

بريطانيا تستعد اليوم الأحد للاعتراف بدولــة فلســطين

بريطانيا تستعد اليوم الأحد للاعتراف بدولــة فلســطين

مجازر دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

مجازر دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

&quot;القسام&quot; تنشر صورة &quot;وداعية&quot; لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

"القسام" تنشر صورة "وداعية" لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن