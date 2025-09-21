شؤون فلسطينية

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطات الإيطالية استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض السياحة الدولي "تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025" المزمع عقده بمدينة ريميني بين 8 و10 تشرين/أكتوبر المقبل، بعد ضغوط من بلدية المدينة على خلفية استمرار حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح رئيس بلدية ريميني جَميل صَدغولْواد، أن القرار جاء نتيجة المخاوف الأمنية وخطر الاحتجاجات والتوتر المتنامي في إيطاليا بسبب العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن السماح بمشاركة إسرائيل كان سيحول الحدث إلى ساحة احتجاجات كبيرة.

من جهتها، أعلنت الشركة المنظمة للمعرض، إيتاليان إكزيبشن غروب (IEG)، أن شروط مشاركة هيئة السياحة الإسرائيلية لم تعد قائمة، مؤكدة أن حضور إسرائيل في أروقة المعرض أصبح "غير لائق" أخلاقيا ومهنيا في ظل استمرار الحرب والدمار في غزة.

وأوضح بيان الشركة أن القرار جاء بناء على تقارير إعلامية ومواقف السلطات الإيطالية، التي اعتبرت أن "الترويج لمناطق حرب ودمار وموت كوجهات سياحية غير مقبول أخلاقيا ومهنيا".

وأضافت المجموعة، التي تدير أيضا معرض ريميني فييرا بعد اندماج معارض ريميني وفيتشنزا، أنها أخطرت هيئة السياحة الإسرائيلية بتوقف شروط المشاركة، ويأتي القرار في ضوء مواقف بلدية ريميني ومنطقة إميليا رومانيا، حيث يقام الحدث.

يذكر أن المعرض السياحي يعد أحد أبرز الأحداث الدولية في قطاع السياحة، ويشارك فيه كبار المشغلين والجهات الفاعلة من نحو 70 دولة، فيما يأتي القرار في سياق احتجاجات متواصلة في إيطاليا تضامنا مع فلسطين، ومطالب بوقف التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب العدوان على غزة.

أخبار ذات صلة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزة

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة: إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي

&quot;الصحة&quot;: خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

"الصحة": خطوات لتنظيم عمل لجان التحويلات الطبية وما يشاع عن وقفها عارٍ عن الصحة

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

جيش الاحتلال يخصّص 5000 ناقلة جند (روبوتات مفخخة) لتفجير المباني السكنية في غزة

جيش الاحتلال يخصّص 5000 ناقلة جند (روبوتات مفخخة) لتفجير المباني السكنية في غزة

بريطانيا تستعد اليوم الأحد للاعتراف بدولــة فلســطين

بريطانيا تستعد اليوم الأحد للاعتراف بدولــة فلســطين

مجازر دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

مجازر دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

&quot;القسام&quot; تنشر صورة &quot;وداعية&quot; لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

"القسام" تنشر صورة "وداعية" لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن