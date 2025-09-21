تشديدات عسكرية وإغلاق شامل في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قرار الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية بذريعة "متطلبات أمنية" خلال فترة الأعياد اليهودية.وبالتوازي مع ذلك، قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية يشمل المعابر والمداخل الرئيسية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين وحتى مساء الأربعاء من هذا الأسبوع، تزامنا مع الاحتفال بـ "رأس السنة العبرية".الإجراءات تأتي ضمن سياسة أمنية مشددة يعتمدها الاحتلال في فترات الأعياد، وتشمل عادةً تقييد حركة الفلسطينيين ووقف منح التصاريح، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة السكان وتنقلاتهم اليومية.