إصابة 10 جنود إسرائيليين في حادث عملياتي على مشارف مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب 10 جنود إسرائيليين، الأحد، جراء انقلاب سيارة جيب عسكرية كانت تقلهم على مشارف مدينة غزة، التي تتعرض لعملية إبادة إسرائيلية.​​​​​​​وقال موقع (واللا) الإسرائيلي إن "جيب عسكري من نوع هامر انقلب حوالي الساعة 5:15 فجراً شمالي قطاع غزة"، دون تفاصيل عن سبب انقلابه.وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 10 جنود، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى هداسا عين كارم (بالقدس) بواسطة مروحية، وثمانية بواسطة سيارة إسعاف".بدورها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء (كفير)، وأصيبوا على مشارف مدينة غزة.وأعلن جيش الاحتلال أنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث، وفقا للقناة.وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 قتلى و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.