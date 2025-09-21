جيش الاحتلال يخصّص 5000 ناقلة جند (روبوتات مفخخة) لتفجير المباني السكنية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش تمتلك 5000 ناقلة جند من الجيل القديم ويستخدمها في تفجير منازل الفلسطينيين بمدينة غزة.وأفادت الإذاعة أن التأثير الناتج عن تفجير "روبوت متفجر" يعادل قنبلتين ثقيلتين لسلاح الجو، وأن هذا الأمر يتم بهدف تسريع تدمير المباني السكنية في مدينة غزة.ووفقاً للمعلومتين اللتين نقلتهما إذاعة جيش الاحتلال، فقد فجّر الجيش مئات المنازل والمباني في مدينة غزة بواسطة ربوتات وناقلات جند قديمة مفخخة.