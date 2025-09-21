بريطانيا تستعد اليوم الأحد للاعتراف بدولــة فلســطين





رام الله - دنيا الوطنتستعد المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين اليوم الأحد، في حين أعلنت نحو 11 دولة في العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، تزامنا مع عقد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت صحيفة (تلغراف) أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، سيصدر بيانا اليوم الأحد، يؤكد فيه عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطينية.وكشفت الصحيفة أن ستارمر سيفرض عقوبات جديدة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتهدئة الانتقادات الموجهة إلى قراره الاعتراف بدولة فلسطينية.ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أنه من المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه الخطوة (الاعتراف بدولة فلسطين) بعد أن استنتج أن الوضع قد تدهور منذ أن دعا إسرائيل إلى تغيير مسارها خلال الصيف الماضي.وإلى جانب استمرار حرب إبادة غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيها، أبدت الحكومة البريطانية انزعاجها من خطط تسريع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو أمر يخشى وزراء حكومة ستارمر أن يقضي على أي أمل في حل الدولتين.وقال ستارمر في يوليو/تموز الماضي، إنه سيعترف بفلسطين قبل تجمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري إذا لم يتحسن الوضع.وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي سيمثل المملكة المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "من المهم التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو نتيجة للتوسع الخطر الذي نشهده في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين الذي نشهده في الضفة الغربية والنية والمؤشرات التي نراها لبناء، على سبيل المثال، مشروع المنطقة E1″" الذي سيدمر إمكانية تحقيق حل الدولتين".