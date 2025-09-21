مجازر دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عشرات المواطنين، منذ فجر اليوم الأحد، جراء قصف ومجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في بناية تعود لعائلة الحداد قرب مفرق الشعبية بحي الدرج في مدينة غزة.وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة عقب قصفها مربعا سكنيا قرب مسجد "إحياء السنة" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 22 مواطنا، وإصابة وفقدان آخرين.وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الشهداء والعدد مرشح للارتفاع نظرا لعدم تمكن طواقم الإنقاذ من انتشال المفقودين في المجزرتين اللتين ارتكبها الاحتلال بحق عائلات دغمش والحداد ومحسن في حي الصبرة.واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الآثار غرب النصيرات وسط القطاع.كما استشهد مواطن جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه المواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي بالتزامن مع تفجير مدرعة مفخخة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.وتُفجّر قوات الاحتلال مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، الذي يتعرض منذ أيام إلى قصف عنيف ومكثف، بهدف اجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب.كما يشهد محيط جسر وادي غزة عمليات إطلاق نار متواصلة.وقد أسفر عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة عن استشهاد 65,208 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,271 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.