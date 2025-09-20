شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم











رام الله - دنيا الوطنفوجئ مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بوصول جثامين عدد من أفراد عائلته الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم الشاطئ غرب غزة.وأعلن مجمع الشفاء الطبي أن القصف أسفر عن استشهاد خمسة من أفراد عائلة أبو سلمية بعد استهداف منزل شقيقه بشكل مباشر.وأوضح مدير صحة غزة أن أفراد العائلة قُتلوا بينما كان الدكتور أبو سلمية على رأس عمله داخل المجمع، يواصل أداء مهامه الطبية وسط العدوان المتواصل على المدينة.