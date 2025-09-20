شؤون فلسطينية

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم
مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم
رام الله - دنيا الوطن
فوجئ مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بوصول جثامين عدد من أفراد عائلته الذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي أن القصف أسفر عن استشهاد خمسة من أفراد عائلة أبو سلمية بعد استهداف منزل شقيقه بشكل مباشر.

وأوضح مدير صحة غزة أن أفراد العائلة قُتلوا بينما كان الدكتور أبو سلمية على رأس عمله داخل المجمع، يواصل أداء مهامه الطبية وسط العدوان المتواصل على المدينة.


 


أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

شاهد: مدير مجمع الشفاء يُفجع بوصول جثامين أفراد من عائلته بعد قصف الاحتلال لمنزلهم

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 900 ألف فلسطيني يرفضون النزوح في غزة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 900 ألف فلسطيني يرفضون النزوح في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

&quot;القسام&quot; تنشر صورة &quot;وداعية&quot; لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

"القسام" تنشر صورة "وداعية" لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

الاحتلال يغلق حاجز دوتان العسكري ويعزل برطعة

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية

غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية

&quot;الخارجية&quot; ترحب بقرار جمهورية البرتغال الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب بقرار جمهورية البرتغال الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن