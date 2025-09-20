فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين في أعمال المنتدى العالمي للتعاون في الأمن العام، الذي انعقد في مدينة ليانيونغانغ الصينية، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.وألقى ممثل دولة فلسطين، المساعد الأمني لوزير الداخلية، اللواء محمد جبريني، كلمة نقل خلالها تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، مؤكدا صمود الشعب الفلسطيني وتطلعه للحرية والاستقلال، ومشددا على أولوية وقف العدوان والحصار على قطاع غزة، ووقف الاستعمار وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.كما جددت فلسطين رفضها لأي محاولات لفرض الوصاية على قطاع غزة، وأكدت تمسكها بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، مرحبة في الوقت ذاته بمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز الحوكمة العالمية.وعلى هامش المنتدى، عقد وفد فلسطين اجتماعا مع نائب وزير الأمن العام الصيني، بحضور القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى الصين، شادي خلايلة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.