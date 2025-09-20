عربي

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

رام الله - دنيا الوطن
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ69 المنعقدة في فيينا، السعودية والأردن إضافة إلى 9 دول أخرى لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة بين 2025 و2027.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، انتخب المملكة العربية السعودية، لتصبح عضوًا في مجلس محافظي الوكالة ضمن الدول الأعضاء في المجلس بدورته القادمة حتى العام 2027.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن المرة الأخيرة التي شغلت المملكة مقعدا في مجلس المحافظين هي خلال الفترة 2022 إلى 2024.

واعتبرت أن انتخاب المملكة لعضوية المجلس يأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في الدور الفعال والبناء للمملكة، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذرية إلى خدمة التنمية والسلام العالميين

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إلى انتخاب الأردن بالتزكية، عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عامين (2025-2027) وذلك خلال أعمال المؤتمر العام للوكالة المنعقد حاليا في فيينا.

وقال متحدث الوزارة فؤاد المجالي إن ذلك يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها بلاده دوليا، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي الكبيرة بقدرتها على الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وفق البيان.

وجدّد المجالي التأكيد على التزام المملكة الراسخ بدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستمرار في التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الامتثال الكامل لمعاهدة منع الانتشار النووي، والعمل على تحقيق عالمية المعاهدة، خصوصًا في الشرق الأوسط، من خلال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع منشآت دول المنطقة النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة.

وقالت الوكالة -في بيان لها أمس الجمعة- أنه "تم انتخاب 11 بلدا جديدا لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 عضواً، للفترة بين 2025-2027″.

وأضافت أن الانتخاب جرى أمس الجمعة، خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت أن الأعضاء الجدد المنتخبين في المجلس هم" بلجيكا وتشيلي والأردن وليتوانيا والنيجر وبيرو والفلبين والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية، وتوغو" وأشارت إلى أن مجلس المحافظين سينعقد الاثنين المقبل لانتخاب هيئة مكتبه.

ومجلس المحافظين هو أحد جهازي تقرير السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة.

ويدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، كما يُعيِّن مجلس المحافظين المدير العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام.

وينعقد المجلس عموماً 5 مرات في السنة في مارس/آذار ويونيو/ حزيران، وسبتمبر/أيلول مرتين قبل المؤتمر العام وبعده، وفي نوفمبر/تشرين الثاني.

