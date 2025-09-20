ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء و166,271 مصابا، منذ السابع من تشـرين الأول/ أكتوبر عام 2023.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 34 شهيدا و200 إصابة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت إلى أن عدد من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,518 شهيدا وأكثر من 18,449 إصابة.كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفلا.