المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر يوميًا نحو 17 عربة مفخخة في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن قوة كل تفجير تعادل زلزالًا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.وأوضح المرصد أنه وثق خلال الأسبوع الماضي تفجير ما يقارب 120 عربة مفخخة، بما يساوي 840 طنًا من المتفجرات، جرى استخدامها وسط الأحياء السكنية المكتظة في مدينة غزة.وبيّن أن تفجير عربة مفخخة محملة بما بين 6 و7 أطنان من مادة TNT يوازي تقريبًا كمية الطاقة التي يطلقها زلزال طبيعي بحجم 3.7 درجة، ما يعكس حجم الدمار والخطر الناجم عن هذه التفجيرات على المدنيين.