عاجل

  • إذاعة جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح متوسطة إثر تعرضه للقنص في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

  • سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر يوميًا نحو 17 عربة مفخخة في مدينة غزة، مشيرًا إلى أن قوة كل تفجير تعادل زلزالًا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد أنه وثق خلال الأسبوع الماضي تفجير ما يقارب 120 عربة مفخخة، بما يساوي 840 طنًا من المتفجرات، جرى استخدامها وسط الأحياء السكنية المكتظة في مدينة غزة.

وبيّن أن تفجير عربة مفخخة محملة بما بين 6 و7 أطنان من مادة TNT يوازي تقريبًا كمية الطاقة التي يطلقها زلزال طبيعي بحجم 3.7 درجة، ما يعكس حجم الدمار والخطر الناجم عن هذه التفجيرات على المدنيين.

أخبار ذات صلة

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65,208 شهيداً

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: 900 ألف فلسطيني يرفضون النزوح في غزة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: 900 ألف فلسطيني يرفضون النزوح في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة تعادل زلازل مدمّرة في غزة

&quot;القسام&quot; تنشر صورة &quot;وداعية&quot; لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

"القسام" تنشر صورة "وداعية" لأسرى الاحتلال في قطاع غزة

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

فلسطين تشارك في المنتدى العالمي للتعاون بالأمن العام- الصين 2025

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

الاحتلال يفرض واقعا جديدا على قريتي بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلةشمال غرب القدس

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية

غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد

الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: شهداء ودمار واسع جراء قصف جوي ومدفعي متواصل

الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: شهداء ودمار واسع جراء قصف جوي ومدفعي متواصل

&quot;الخارجية&quot; تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخاب السعودية والأردن لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن