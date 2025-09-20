إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين فقط غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية إعادة فتح معبر الكرامة (جسر الملك حسين - معبر أللنبي) أمام حركة المسافرين، الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.ودعت مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيرًا لجهدهم ووقتهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وقد أغلق المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن عقب مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين في عملية، الخميس، واستشهاد منفذها، وهو أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات من المملكة إلى قطاع غزة.وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، الجمعة، أن معبر الكرامة مغلق أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أن كان من المقرر أن يعمل المعبر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.