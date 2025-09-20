فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح بالقرار الاستثنائي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي في دورتها الثمانين.وأكد فتوح أن هذا القرار جاء ردا على قيام الولايات المتحدة الأميركية بمنع الوفد الفلسطيني من الحصول على التأشيرات اللازمة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، في مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدولة المضيفة، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.وعبر فتوح عن تقديره البالغ وشكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أن هذا الموقف الدولي يعكس التفافا واسعا ودعما كبيرا من غالبية دول العالم للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.