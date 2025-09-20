"الخارجية" ترحب بقرار جمهورية البرتغال الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار جمهورية البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين غدا الأحد، وتعتبره قرارا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، "نشكر الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين" مطالبة الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، والانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بشعوب الأرض وفقا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.