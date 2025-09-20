شؤون فلسطينية

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت مجموعة من المنظمات والمحامين في مبادرة "العدالة والمساءلة من أجل فلسطين" شكوى جنائية أمام المدعي العام الفدرالي الألماني، تستهدف 11 مسؤولا حكوميا، على رأسهم المستشاران الألمانيان الحالي والسابق.

وتتهم الدعوى هؤلاء المسؤولين بالمساعدة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وتأتي الدعوى بينما ظلت ألمانيا حليفا لإسرائيل وشريكا تجاريا وعسكريا لها.

واتهم المدعون خلال مؤتمر صحفي في برلين المسؤولين الألمان بالموافقة على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل، واستمرار تدفقها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وتضم قائمة المتهمين المستشار الألماني الحالي فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس.

وشملت الدعوى أربعة مديرين تنفيذيين في شركات ألمانية تلعب دورا محوريا في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ومنها شركة "إم تي يو"، التي تزود دبابات الميركافا بمحركات الديزل، وشركات أخرى متهمة بتصنيع مكونات مسيرات وصواريخ استخدمت في غزة.

وتأتي هذه الشكوى بعد أيام من تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت 4 من أعمال الإبادة الجماعية المحددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو ما يضيف ثقلا قانونيا ودوليا للمبادرة.

وتهدف المبادرة، التي يدعمها المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD)، ومنظمة "قانون من أجل فلسطين"، إلى محاسبة هؤلاء المسؤولين الألمان وتجار الأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

أخبار ذات صلة

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

مؤسسة هند رجب تقدم شكوى في اليونان ضد جندي إسرائيلي

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية

غوتيريش: العالم يجب ألا يخشى ردود أفعال إسرائيل الانتقامية

الإليزيه يكشف عن 10 دول ستعترف بفلسطين يوم الإثنين

الإليزيه يكشف عن 10 دول ستعترف بفلسطين يوم الإثنين

&quot;الخارجية&quot; ترحب بقرار جمهورية البرتغال الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب بقرار جمهورية البرتغال الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

القضاء الألماني يلاحق مسؤولين كباراً بتهم مساعدة إسرائيل

17 شهيدا بينهم 14 من مدينة غزة برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم السبت

17 شهيدا بينهم 14 من مدينة غزة برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم السبت

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد

البرتغال تعترف رسمياً بدولة فلسطين غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

فتوح يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

&quot;الخارجية&quot; تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

الإحصاء: 740 ألف مواطن من أصل 2.1 مليون يتواجدون في شمال قطاع غزة

الإحصاء: 740 ألف مواطن من أصل 2.1 مليون يتواجدون في شمال قطاع غزة

غزة: أربع وفيات بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: أربع وفيات بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

إذاعة جيش الاحتلال: إرجاء دخول الفرقة 36 لغزة لعدة أيام

إذاعة جيش الاحتلال: إرجاء دخول الفرقة 36 لغزة لعدة أيام

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

وزير الخارجية المصري لـ&quot;ويتكوف&quot;: نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات