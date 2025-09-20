17 شهيدا بينهم 14 من مدينة غزة برصاص وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطناستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، بقصف الاحتلال منزلين في حي التفاح، وحي الصبرة بمدينة غزة، ومنتظري المساعدات.وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل لعائلة "الجملة" قرب ساحة الشوابحي في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.وأضافت المصادر أن مواطنة استشهدت وأصيب آخرون، في قصف مسيّرة للاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.وأفاد مستشفى العودة، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.وقالت جمعية الهلال الأحمر إن 14 مواطنا أصيبوا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم السبت، قصفه وغاراته العنيفة على مناطق متفرقة من مدينة غزة، مخلّفا شهداء ومصابين من بينهم نازحون وطالبو مساعدات.كما أعلن جيش الاحتلال إغلاق شارع صلاح الدين في قطاع غزة أمام المواطنين النازحين قسرا بسبب القصف المتواصل على مدينة غزة وشمال القطاع، تاركا لهم فقط شارع الرشيد الساحلي.وأكدت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 17 مواطنا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم السبت بينهم 14 في مدينة غزة.