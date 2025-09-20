(أونروا): تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع تبلغ 3180 دولارا

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع تبلغ 3180 دولارا وسط اكتظاظ المساحات لإقامة خيام وعدم حصول المواطنين على أي دخل.وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تدوينة على منصة شركة (إكس)، أن "تكلفة النزوح في مدينة غزة تحت العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة تبلغ 3180 دولارا".وأوضحت أن "أجرة النقل تكلف 1000 دولار، وشراء خيمة عائلية 2000 دولار، وتأجير قطعة الأرض التي تقام عليها الخيمة 180 دولارا".وتابعت الوكالة الأممية أن ذلك يأتي وسط "شح في الوقود، ومنع إمدادات الملاجئ التابعة للأونروا منذ ما يقارب 7 أشهر" جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.ولفتت إلى أن "المساحات مكتظة أصلا ويصعب العثور على أماكن لإقامة الخيام بعد ما يقرب من عامين من الحرب، إضافة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على أي دخل"