الأمم المتحدة تصوت لصالح مشاركة الرئيس عباس بخطاب مسجل في اجتماعها السنوي

رام الله - دنيا الوطنصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح مشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بكلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو، أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم خلال أيام.وأيدت القرار 145 دولة، بينما عارضته 5 دول، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت.وأجاز القرار لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو، أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.وسمح أيضا لها أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.وأوضح القرار أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، مشددا على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.وأعرب القرار عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، والأسف لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة، ملتمسا التراجع فورا عن هذا القرار.وفي كلمته، ثمن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن موقف الدول التي "صوتت لصالح القرار، والموجهة إلى الدولة المضيفة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة واحترامه، وخاصة البند 11 الذي ينص على منحنا التأشيرات سواء اتفقنا أو اختلفنا بشأن قضايا معينة مع الدولة المضيفة، والذي لا يمنح الدولة المضيفة الحق أو الامتياز لإساءة استخدام سلطتها برفض منح تأشيرات الولايات المتحدة".وأعرب عن أمله في أن يتم "العدول عن هذا القرار في أسرع وقت ممكن، وأن تمدد الدولة المضيفة التأشيرات للوفد الفلسطيني، لأن لدينا الحق في أن نكون معكم جميعا، وأن هذا الحرمان وهو عقاب لدولة فلسطين ولا ينبغي أن يحدث"وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة الشهر الجاري.