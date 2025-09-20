الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: شهداء ودمار واسع جراء قصف جوي ومدفعي متواصل

رام الله - دنيا الوطناستشهد طفلان وأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك بمدينة غزة.ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متواصلة لمبان سكنية في مدينة غزة، فيما شنت الطائرات المسيرة عدة غارات على حي الصبرة شمال غربي المدينة، بالتزامن مع قصف عنيف وتفجير عربات مفخخة في المناطق الشمالية الغربية.كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في حين استهدفت مدفعيته المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات قرب محور (نتساريم) وسط القطاع، وقصف طيران الاحتلال محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمنشآت.من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إغلاق شارع صلاح الدين في قطاع غزة، الذي فتحه مؤقتا لتسهيل مغادرة الفارين من شدة القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال القطاع.وقال جيش الاحتلال إنه اعتبارا من هذه اللحظة لن يكون الانتقال جنوبا ممكنا إلا عبر شارع الرشيد، وأضاف أنه سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة.ويواصل أهالي مدينة غزة وشمالي القطاع النزوح إلى الجنوب، إثر استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، وسط ظروف إنسانية قاسية، ووسائل نقل شحيحة، حيث دمر الاحتلال آلاف المركبات خلال حربه على غزة.