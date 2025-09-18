عربي

وزير الخارجية المصري لـ"ويتكوف": نرفض مخططات التهجير ونؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ضرورة وضع حد فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، محذراً من خطورة المضي في سياسات العدوان المستمرة ضد المدنيين. 

وشدد الوزير على أن المخططات الإسرائيلية الداعية لتهجير الفلسطينيين تشكل خطراً بالغاً، إذ تعد عنصراً أساسياً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمي.

وأوضح أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تمثل مساساً بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، مؤكداً أن مصر ترفض بشكل قاطع تصفية القضية تحت أي ذريعة أو مسمى، وأن الفلسطينيين يجب أن يبقوا على أرضهم.

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد العسكري، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون إعاقة.

