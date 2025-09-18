شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام جمهورية فيجي على فتح سفارة لها في القدس المحتلة.

واعتبرت "الخارجية "في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن ذلك يعد عدوانا على شعبنا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدا مباشرا لفرصة تطبيق حل الدولتين، مؤكدة على أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت، جمهورية فيجي بإعادة دراسة قرارها والتراجع عنه والالتزام بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

أخبار ذات صلة

&quot;الخارجية&quot; تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

الإحصاء: 740 ألف مواطن من أصل 2.1 مليون يتواجدون في شمال قطاع غزة

الإحصاء: 740 ألف مواطن من أصل 2.1 مليون يتواجدون في شمال قطاع غزة

غزة: أربع وفيات بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: أربع وفيات بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

إذاعة جيش الاحتلال: إرجاء دخول الفرقة 36 لغزة لعدة أيام

إذاعة جيش الاحتلال: إرجاء دخول الفرقة 36 لغزة لعدة أيام

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

بريطانيا تستعد لإعلان اعترافها بدولة فلسطين خلال الأسبوع الجاري

بريطانيا تستعد لإعلان اعترافها بدولة فلسطين خلال الأسبوع الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot; تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

&quot;الخارجية&quot;: التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

"الخارجية": التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي