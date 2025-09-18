"الخارجية" تدين قرار فيجي فتح سفارة لها بالقدس وتعتبره اعتداءً على شعبنا وحقوقه العادلة

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام جمهورية فيجي على فتح سفارة لها في القدس المحتلة.واعتبرت "الخارجية "في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن ذلك يعد عدوانا على شعبنا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدا مباشرا لفرصة تطبيق حل الدولتين، مؤكدة على أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي.وطالبت، جمهورية فيجي بإعادة دراسة قرارها والتراجع عنه والالتزام بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.