دولي

دبلوماسي أوروبي: يجب وقف تسليح إسرائيل فوراً

دبلوماسي أوروبي: يجب وقف تسليح إسرائيل فوراً
جيمس موران
رام الله - دنيا الوطن
قال جيمس موران، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، إنه يتعين على جميع دول الاتحاد وقف تزويد إسرائيل بالسلاح بشكل فوري، وأشار إلى وجود ضغط شعبي واسع داخل أوروبا يدعم هذا التوجه.

وخلال مقابلة مع وكالة (الأناضول)، أوضح موران، الذي شغل منصب رئيس بعثات الاتحاد الأوروبي في الأردن واليمن ومصر وليبيا، أن "إسرائيل ماضية في إيقاع أقصى قدر من المعاناة على سكان غزة، ولا شيء يردعها عن ذلك". 

ووصف الدبلوماسي الأوروبي ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه "تطهير عرقي"، لافتًا إلى أن غالبية المواطنين في أوروبا يعتبرون ما ترتكبه إسرائيل في غزة من فظائع "إبادة جماعية".

أخبار ذات صلة

دبلوماسي أوروبي: يجب وقف تسليح إسرائيل فوراً

دبلوماسي أوروبي: يجب وقف تسليح إسرائيل فوراً

والد الأميركية راشيل كوري: حكومتي رفضت محاسبة إسرائيل على مقتل ابنتي

والد الأميركية راشيل كوري: حكومتي رفضت محاسبة إسرائيل على مقتل ابنتي

&quot;العفو الدولية&quot; تنشر قائمة شركات عالمية تساعد إسرائيل في حرب الإبادة على غزة

"العفو الدولية" تنشر قائمة شركات عالمية تساعد إسرائيل في حرب الإبادة على غزة

إسبانيا تلغي صفقتين مع شركات إسرائيلية بقيمة مليار يورو

إسبانيا تلغي صفقتين مع شركات إسرائيلية بقيمة مليار يورو

عائلات أسرى الاحتلال تقتحم قاعة المحكمة أثناء وجود نتنياهو

عائلات أسرى الاحتلال تقتحم قاعة المحكمة أثناء وجود نتنياهو

كندا: الهجوم الإسرائيلي على غزة مروع ويفاقم الأزمة الإنسانية

كندا: الهجوم الإسرائيلي على غزة مروع ويفاقم الأزمة الإنسانية

بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

ترامب يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض.. ويهدد حماس

ترامب يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض.. ويهدد حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

&quot;الخارجية&quot;: التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

"الخارجية": التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

&quot;الإعلام الحكومي&quot; بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

"الإعلام الحكومي" بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي