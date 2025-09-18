دبلوماسي أوروبي: يجب وقف تسليح إسرائيل فوراً

رام الله - دنيا الوطنقال جيمس موران، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، إنه يتعين على جميع دول الاتحاد وقف تزويد إسرائيل بالسلاح بشكل فوري، وأشار إلى وجود ضغط شعبي واسع داخل أوروبا يدعم هذا التوجه.وخلال مقابلة مع وكالة (الأناضول)، أوضح موران، الذي شغل منصب رئيس بعثات الاتحاد الأوروبي في الأردن واليمن ومصر وليبيا، أن "إسرائيل ماضية في إيقاع أقصى قدر من المعاناة على سكان غزة، ولا شيء يردعها عن ذلك".ووصف الدبلوماسي الأوروبي ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه "تطهير عرقي"، لافتًا إلى أن غالبية المواطنين في أوروبا يعتبرون ما ترتكبه إسرائيل في غزة من فظائع "إبادة جماعية".