إذاعة جيش الاحتلال: إرجاء دخول الفرقة 36 لغزة لعدة أيام

رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن الجيش أرجأ دخول الفرقة 36 إلى مدينة غزة لعدة أيام بسبب بطء وتيرة إخلاء السكان.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "العملية العسكرية الجارية في غزة تمضي بشكل تدريجي، بهدف تجنّب إلحاق الضرر بالمحتجزين".

وأضاف أن "الجيش سيواصل عملياته في القطاع حتى تحقيق هدفين رئيسيين: إعادة الرهائن، والقضاء على سلطة حركة حماس".

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن الهجمات المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على غزة تسببت في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص خلال اليومين الماضيين. 

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمره الصحافي اليومي، إن الوضع في غزة يزداد سوءاً كل ساعة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر جديدة بإجلاء قسري للسكان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأضاف دوجاريك: "آلاف الأشخاص يحاولون الفرار وسط استمرار القتال. وكما يمكنكم أن تتخيلوا وتروا، الطرق مزدحمة، والناس جياع، والأطفال يعانون من صدمات نفسية". 

وأكد أن الشركاء الميدانيين للأمم المتحدة الذين يراقبون حركة السكان رصدوا نزوح نحو 40 ألف شخص جنوباً يومي الاثنين والثلاثاء، لافتاً إلى أنه منذ منتصف أغسطس/آب، اضطر نحو 200 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى السير لساعات طويلة للفرار من مناطقهم.

كما أشار دوجاريك إلى تحذير صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الهجمات الإسرائيلية تدفع النساء للولادة في الشوارع من دون مستشفيات أو أطباء أو مياه نظيفة، مضيفاً: "يُقدّر الصندوق أن 23 ألف امرأة في غزة محرومات من الرعاية اللازمة، وأن نحو 15 طفلاً يولدون كل أسبوع من دون تلقي أي مساعدة طبية".

