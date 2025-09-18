منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن مستشفيات غزة التي تعاني أساسا من الضغط باتت على حافة الانهيار، جراء توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالبة بـوضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور له عبر منصة (إكس) اليوم الخميس، إن "التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، وتدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية".وحذر، من أن "المستشفيات التي تعاني أساسا من الضغط، باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية".