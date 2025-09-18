عاجل

  • مصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام بوابة ميناء مدينة غزة

  • "الصحة" بغزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 بينهم 147 طفلا

منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن مستشفيات غزة التي تعاني أساسا من الضغط باتت على حافة الانهيار، جراء توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالبة بـوضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس، في منشور له عبر منصة (إكس) اليوم الخميس، إن "التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، وتدفع بالعائلات التي تعاني في الأساس من الصدمة النفسية باتّجاه منطقة تتقلّص أكثر فأكثر لا تليق بالكرامة الإنسانية".

وحذر، من أن "المستشفيات التي تعاني أساسا من الضغط، باتت على حافة الانهيار في وقت يعرقل تصاعد العنف الوصول ويمنع منظمة الصحة العالمية من إيصال معدات حيوية".

إذاعة جيش الاحتلال: إرجاء دخول الفرقة 36 لغزة لعدة أيام

(أونروا): يجب وقف إطلاق النار بغزة والسماح لنا بإدخال المساعدات

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

بريطانيا تستعد لإعلان اعترافها بدولة فلسطين خلال الأسبوع الجاري

مسؤولون إسرائيليون يهيّئون عائلات المحتجزين لاحتمال مقتلهم: &quot;لا نعرف مكانهم&quot;

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 65,141

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الوفد الفلسطيني يعقد اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

&quot;الخارجية&quot;: التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

&quot;الإعلام الحكومي&quot; بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

مسؤول طبي بغزة: تسجيل إصابات بالتسمم جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

