مسؤولون إسرائيليون يهيّئون عائلات المحتجزين لاحتمال مقتلهم: "لا نعرف مكانهم"

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية أبلغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنه لا يوجد لدى دولة الاحتلال معلومات مؤكدة بشأن مكان احتجازهم.وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، كرر مسؤولون في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في الأيام الأخيرة، أن العملية العسكرية للسيطرة على غزة، التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، ستُنفّذ بحذر في المناطق التي يوجد فيها المحتجزون.وأوضح المسؤول "نحن لا نعرف أين يُحتجز المختطفون. لا نعرف أين هم موجودون. نحن نستند إلى شهادات الناجين (المحتجزون السابقون) لنقدّر أنهم محتجزون في مناطق معيّنة، لكننا لا نعرف أين بالضبط.وتابع "نُقدّر أنهم (في حماس) حاولوا وسيسعون إلى نقلهم من منطقة إلى أخرى، يمكنهم نقلهم فوق الأرض أو تحتها، التقدير هو أن هناك مختطفين موجودين في غزة، في منطقة يعمل فيها الجيش الإسرائيلي".وسألت قريبة أحد المحتجزين ذلك المسؤول، حول الطريقة التي ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي اتّباعها للتأكد من عدم المس بالمحتجزين، إذا لم تكن هناك معلومات مؤكدة عن أماكن وجودهم. فأجابها المسؤول أن "لا شيء مؤكدا، لكننا سنحاول فعل كل ما بوسعنا لضمان ذلك".ونقلت ذات القناة عن عائلات المحتجزين قولها إنه بخلاف ما يُقال للجمهور، يتم الكذب عليها وإخبارها بأمور مختلفة. وأضافت العائلات أن الجهات الأمنية، بدأت عملية دون أن تعرف مكان المحتجزين، مما يعرضهم للخطر.وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، تطرق في تصريحاته هذا الأسبوع من غزة، مع بدء العدوان المكثّف على المدينة، إلى المخاطر المختلفة المتعلّقة بتنفيذ "عربات جدعون 2".وقال زامير: "بصفتي قائد الجيش، من واجبي أن أقدّم قبل أي عملية جميع التداعيات الأمنية المحتملة. جميع المخاطر والفرص عُرضت أمام المستوى السياسي بوضوح وبمهنية. هذا واجبي، وتحت هذه الحقيقة أقود العملية".