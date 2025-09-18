والد الأميركية راشيل كوري: حكومتي رفضت محاسبة إسرائيل على مقتل ابنتي

دولي

راشيل كوري
رام الله - دنيا الوطن
بعد أكثر من 20 عاماً على الجريمة، لا يزال كريج كوري، والد الناشطة الأميركية راشيل كوري التي سحقت جسدها جرافة إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يطالب بالعدالة لابنته، ويواصل توجيه انتقادات للحكومات الأميركية التي غضت الطرف عن تحقيق العدالة لها.

وقال كريج كوري في تصريحات لـ(العربي الجديد): "ابنتي قتلت في عام 2003 في قطاع غزة، وهي تقف لحماية منزل فلسطيني من الهدم بواسطة جرافة أميركية الصنع، وطالبنا الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءات لمحاسبة حكومة إسرائيل على مقتل راشيل، لكن هذا لم يحدث قَطّ". 

وأضاف: "لو أجرت الحكومة الأميركية تحقيقاً، وحمّلت إسرائيل مسؤولية مقتل راشيل، لربما نجا الكثيرون ممن ماتوا (..) هناك العديد من الأميركيين الذين ماتوا وقتلوا على يد حكومة إسرائيل، لكن الفلسطينيين هم العدد الأكبر بالطبع".

ووصف كوري، ما يحدث من قبل إسرائيل في غزة الآن بأنه "لا يصدق"، وقال: "لا أستطيع أن أصدق أننا في هذا القرن لدينا إبادة جماعية مستمرة… ابنتي راشيل كتبت لنا (منذ أكثر من 20 عاماً): أعتقد أن الوقت حان لأن يترك الجميع كل شيء ويكرسوا حياتهم من أجل هذا. أنا أتفق مع ابنتي. يجب أن نوقف هذا".

وعن راشيل قال كوري: "في ثقافتنا، في الولايات المتحدة، أحياناً لا تعرف الكثير عن أبنائك بعد أن يكبروا. راشيل كانت في الثالثة والعشرين عندما قتلت. كانت شابة وذهبت إلى الجامعة وعاشت حياتها الخاصة. أتذكرها طفلة صغيرة، وأتذكر صورة لها في الربيع في مكان مليء بالزهور البرية والرياح تهبّ وهى تلهو وسط هذه الزهور. هذه هي الفتاة التي أتذكرها".

ويتذكر كوري القيم التي عاشت بها راشيل، وخصوصاً "النزاهة والاستقامة"، مشيراً إلى أنه رغم أنه في الثالثة والسبعين، يحاول أن يصل إلى القيم التي كانت تمتلكها راشيل التي كانت في الثالثة والعشرين عندما قتلتها إسرائيل، وقال: "كانت كاتبة، وقرأت كثيراً مما كتبته في يومياتها، وأرى كيف كانت تعمل طوال حياتها لتحديد قيمها ثم تحاول أن تعيش وفقاً لهذه القيم".

