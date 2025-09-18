ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 65,141

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65,141 شهيدا، و165,925 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن من بين الحصيلة 12,590 شهيدًا، و 53,884 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.وأشارت إلى أن تسعة شهداء وأكثر و33 إصابة من منتظري المساعدات وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,060 شهيدا، وأكثر من 7,207 إصابة.وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات (79 شهيدا) بينهم 13 شهيدا جرى انتشالهم)، و282 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.