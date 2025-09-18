شؤون فلسطينية

قيادي بـ(حماس): الإدارة الأميركية متواطئة مع إسرائيل و"تجربتنا معها كوسطاء مريرة"

غازي حمد - القيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
اتهم القيادي في حركة (حماس) غازي حمد، أمس الأربعاء، الإدارة الأمريكية بالتواطؤ مع إسرائيل فيما يتعلق بمقترحات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة ووساطتها في ذلك الإطار، واصفا تجربتهم معها بـ"المريرة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حمد خلال لقاء مع قناة (الجزيرة) القطرية، في أول ظهور علني لقيادي بالحركة منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال حمد، في تصريحاته التي نقلتها المنصات الرسمية للحركة: "تجربتنا مع الإدارة الأمريكية كوسطاء مريرة، نحن قطعنا شوطا طويلا في التعاطي مع المقترحات الأمريكية، خاصة مع المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف".

وتابع: "الإدارة الأمريكي ارتكبت خطأين كبيرين، الأول أنه لم يكن لديهم مصداقية، ففي كل مرة يتم التواصل معهم بشكل أو بآخر، كانوا يقدمون مقترحا ثم يتراجعون عنه، وهم متواطئون بشكل كامل مع الجانب الإسرائيلي وفي تبني مواقفه وسياساته تجاه العدوان على قطاع غزة".

وأوضح أن الخطأ الثاني تمثل بإعطاء واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل قتل الوفد المفاوض الفلسطيني داخل دولة قطر، في إشارة للهجوم الأخير على الدوحة.

وأضاف بهذا الصدد: "الإخوة في قطر الذين يقومون بدور وساطة عظيم ومقدر، استلموا المقترح الأمريكي في الليل، وبعد ساعات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب قال للإسرائيليين اذهبوا واقتلوا الوفد المفاوض داخل دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة. أنا لا أدري كيف يسير الأمر؟ وهذا يفقد الطرف الأمريكي مصداقيته وقدرته على أن يكون وسيطا".

وأكد أن الجانب الأمريكي "لم يلعب أي دور إيجابي في المفاوضات"، مشددا على أن ترامب "يتبنى الموقف الإسرائيلي ويدعم الإبادة الجماعية".

ووصف أي حديث عن رغبة ترامب في وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة بـ"الكلام المٌضلل".

وعن الهجوم على الدوحة، قال حمد إنهم خلال دراستهم للمقترح الأمريكي الذي استلموه من قطر شن جيش الاحتلال هجوما "مروعا وقصفا شديدا، حيث سقطت الصواريخ بشكل متتال ودون توقف. نحو 12 صاروخا في أقل من دقيقة".

وأضاف: "استهداف الدوحة كانت رسالة واضحة للجميع بأن القاهرة وأبو ظبي والرياض وعمان وبغداد كلها مستهدفة وكل مكان مستهدف أمام هذا الانفلات الجنوني والتعطش للدماء، ومسألة التغول والإحساس بالغطرسة والجبروت، وأن الاحتلال قادر على قصف كل عاصمة عربية".

وعن تصعيد جيش الاحتلال للإبادة في قطاع غزة، قال حمد: "هناك مخطط إسرائيلي واضح للقضاء على كل معالم الحياة في القطاع، ولم يعد أحد يحتاج إلى تحليل لمعرفة ما هي الأهداف الإسرائيلية، هي أهداف دموية وحشية وليس لها حدود، تقتل وتدمر وتستغل كل فرصة من أجل ارتكاب المجازر".

وفي وقت سابق الأربعاء، تم رصد ظهور آليات إسرائيلية جديدة في أحياء شمال غربي مدينة غزة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة بالمدينة، ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، شن جيش الاحتلال هجوما جويا على قيادة حركة (حماس) بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت (حماس) نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، وثلاثة مرافقين.

