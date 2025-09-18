حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع قطاع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان محاصَر في القطاع، ورداً على التصعيد المتمثل في تدمير الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة وقصفها بشكل متواصل وتهجير سكانها قسراً.وأكدت الحركة أن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة (19 و20 و21 أيلول/سبتمبر) ستكون "أيام غضب" ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت والعجز الدولي، وصوتاً موحداً للمطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار المفروض على غزة.وطالبت (حماس) أصحاب الضمائر الحية وكل الشعوب الحرة حول العالم بتصعيد الحراك الجماهيري من خلال المسيرات والمظاهرات الشعبية في المدن والعواصم، رفضاً للعدوان والإبادة والتهجير القسري، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجاً على الدعم الأمريكي للاحتلال والتواطؤ الدولي.ودعت الحركة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرات الغاضبة أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، من أجل كشف جرائم الإبادة والتجويع بحق المدنيين، والتعبير عن الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.كما شددت على أهمية تفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني، بهدف وقف الإبادة وعمليات التهجير القسري لسكان غزة، والمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر.وأكدت (حماس) ضرورة حشد كل الوسائل لدعم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وتثمين دوره الإنساني، وضمان حمايته حتى وصوله إلى القطاع، محذرة الاحتلال من أي استهداف له.وختمت الحركة بيانها بالدعوة إلى أن تكون الأيام المقبلة مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان الإسرائيلي، وصوتاً موحداً ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري وتدمير الأبراج في غزة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر.