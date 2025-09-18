شؤون فلسطينية

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع قطاع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان محاصَر في القطاع، ورداً على التصعيد المتمثل في تدمير الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة وقصفها بشكل متواصل وتهجير سكانها قسراً.

وأكدت الحركة أن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة (19 و20 و21 أيلول/سبتمبر) ستكون "أيام غضب" ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت والعجز الدولي، وصوتاً موحداً للمطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار المفروض على غزة.

وطالبت (حماس) أصحاب الضمائر الحية وكل الشعوب الحرة حول العالم بتصعيد الحراك الجماهيري من خلال المسيرات والمظاهرات الشعبية في المدن والعواصم، رفضاً للعدوان والإبادة والتهجير القسري، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجاً على الدعم الأمريكي للاحتلال والتواطؤ الدولي.

ودعت الحركة إلى المشاركة الفاعلة في المسيرات الغاضبة أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، من أجل كشف جرائم الإبادة والتجويع بحق المدنيين، والتعبير عن الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

كما شددت على أهمية تفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني، بهدف وقف الإبادة وعمليات التهجير القسري لسكان غزة، والمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المحاصر.

وأكدت (حماس) ضرورة حشد كل الوسائل لدعم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وتثمين دوره الإنساني، وضمان حمايته حتى وصوله إلى القطاع، محذرة الاحتلال من أي استهداف له.

وختمت الحركة بيانها بالدعوة إلى أن تكون الأيام المقبلة مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان الإسرائيلي، وصوتاً موحداً ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري وتدمير الأبراج في غزة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

النيابة العامة الإسبانية: سنحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة للتعاون مع المحكمة الدولية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 65,141

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 65,141

قيادي بـ(حماس): الإدارة الأميركية متواطئة مع إسرائيل و&quot;تجربتنا معها كوسطاء مريرة&quot;

قيادي بـ(حماس): الإدارة الأميركية متواطئة مع إسرائيل و"تجربتنا معها كوسطاء مريرة"

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات العسكرية في غزة ضمن حملة &quot;مركبات جدعون 2&quot;

جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات العسكرية في غزة ضمن حملة "مركبات جدعون 2"

&quot;الخارجية&quot;: التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

"الخارجية": التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير

مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

هيئة الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة ضد الأطفال لتحطيم طفولتهم أثناء اعتقالهم وداخل السجون

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

&quot;الإعلام الحكومي&quot; بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

"الإعلام الحكومي" بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

20 وكالة إغاثة دولية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع

20 وكالة إغاثة دولية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع

بالتزامن مع بدء العملية البرية.. زامير يشكّك في إمكانية القضاء على (حماس)

بالتزامن مع بدء العملية البرية.. زامير يشكّك في إمكانية القضاء على (حماس)

انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة

انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة

&quot;الصحة بغزة تحذّر من كارثة وشيكة بسبب منع الاحتلال وصول الوقود إلى المستشفيات

"الصحة بغزة تحذّر من كارثة وشيكة بسبب منع الاحتلال وصول الوقود إلى المستشفيات

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي