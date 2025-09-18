جيش الاحتلال يعلن توسيع العمليات العسكرية في غزة ضمن حملة "مركبات جدعون 2"





وادّعى الاحتلال في تصريح له، استهداف مخزن أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة، وذلك ضمن جهوده لملاحقة مواقع المقاومة وتعزيز سيطرته على المناطق المستهدفة.



وشهدت مدينة غزة تكثيفا للغارات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم البري قبل 4 أيام، مما أجبر مئات الآلاف من السكان على النزوح قسريا من منازلهم بحثا عن ملاذ آمن.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يواصل توسيع العمليات العسكرية ضمن حملة "مركبات جدعون 2″.