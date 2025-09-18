انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الثاني

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر صحفية، بأن مدينة غزة تشهد لليوم الثاني على التوالي انقطاعا كاملا في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى تدمير البنية التحتية.وفي سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزلت نحو 800 ألف فلسطيني في مدينة غزة عن العالم الخارجي، بعد أن قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.وأوضح أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع تقدم آليات الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشمالية الغربية من المدينة.وأضاف أن القصف المتواصل وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات تسبب في تعتيم كامل على غزة، مما يضاعف من معاناة المدنيين.