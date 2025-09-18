شؤون فلسطينية

الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل: شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل: شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، اليوم الخميس، أربعة مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على مدينة غزة، وكثفت قصفها الجوي والمدفعي وفجرت "روبوتات" مفخخة لتدمير المنازل واجبار المواطنين على مغادرة المدينة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 10 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة بلوك 7 في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تدمير للبنية التحتية ونسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة، لإجبار المواطنين على النزوح إلى جنوب القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في مدينة غزة وأحيائها، في ظل استمرار انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، جراء استمرار العدوان واستهداف مسارات رئيسية للشبكة، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتسبب العدوان المتواصل على مدينة غزة، في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأعلنت مصادر طبية، الليلة الماضية، استشهاد 99 مواطنا في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 77 شهيدا في شمال القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 مواطنا بينهم 146 طفلا.

أخبار ذات صلة

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الثاني

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الثاني

الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل: شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل: شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

&quot;الخارجية&quot;: العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم يرتقي إلى مستوى التواطؤ

"الخارجية": العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم يرتقي إلى مستوى التواطؤ

&quot;الإعلام الحكومي&quot; بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

"الإعلام الحكومي" بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

مسؤول طبي بغزة: تسجيل إصابات بالتسمم جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً

مسؤول طبي بغزة: تسجيل إصابات بالتسمم جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

20 وكالة إغاثة دولية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع

20 وكالة إغاثة دولية تدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

&quot;الصحة بغزة تحذّر من كارثة وشيكة بسبب منع الاحتلال وصول الوقود إلى المستشفيات

"الصحة بغزة تحذّر من كارثة وشيكة بسبب منع الاحتلال وصول الوقود إلى المستشفيات

تنديد عربي ودولي بتوسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة

تنديد عربي ودولي بتوسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة

مصر تدين عملية احتلال مدينة غزة: غطرسة إسرائيل تضع المنطقة على أعتاب فوضى شاملة

مصر تدين عملية احتلال مدينة غزة: غطرسة إسرائيل تضع المنطقة على أعتاب فوضى شاملة

&quot;الخارجية القطرية&quot;: الرسالة لنتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر

"الخارجية القطرية": الرسالة لنتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,964

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,964

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي