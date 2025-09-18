الاحتلال يكثف قصف الأبراج والمنازل: شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد، اليوم الخميس، أربعة مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على مدينة غزة، وكثفت قصفها الجوي والمدفعي وفجرت "روبوتات" مفخخة لتدمير المنازل واجبار المواطنين على مغادرة المدينة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 10 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة بلوك 7 في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تدمير للبنية التحتية ونسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة، لإجبار المواطنين على النزوح إلى جنوب القطاع.ويأتي هذا التصعيد في مدينة غزة وأحيائها، في ظل استمرار انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، جراء استمرار العدوان واستهداف مسارات رئيسية للشبكة، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.وتسبب العدوان المتواصل على مدينة غزة، في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.وأعلنت مصادر طبية، الليلة الماضية، استشهاد 99 مواطنا في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 77 شهيدا في شمال القطاع.ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 مواطنا بينهم 146 طفلا.