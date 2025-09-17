منصور يرسل برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن استمرار حرب الإبادة على شعبنا

شؤون فلسطينية

رياض منصور - المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية كوريا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قتل وجرح وترويع شعبنا في قطاع غزة، بينما يتعرضون للقصف المتواصل، والتجويع الجماعي، والنزوح القسري الجماعي، الى جانب التهديدات المتواصلة بمزيد من الدمار.

ونوه الى أن حصيلة الضحايا بلغت الى ما يقرب من 65,000 شهيد وأكثر من 165,000 جريح، إلى جانب إجبار 300,000 مواطن آخرين - مرضى ومصابين، جائعين ومنهكين، شبابا وكبارا - على الفرار من منازلهم وملاجئهم مرة أخرى، دون ملاذ آمن من الهجوم الإسرائيلي.

وأكد منصور إلى أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يبرز ضرورة التحرك السريع والملح لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها. 

وشدد، على ضرورة قيام المجتمع الدولي - مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول والمنظمات الدولية - بالتحرك الفوري لفرض وقف فوري لإطلاق النار، لتفادي المزيد من الأذى وضمان الإفراج الفوري عن الرهائن والسجناء، وتسريع إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة لوقف المجاعة وضمان بقائهم على قيد الحياة.

وجدد منصور، دعواته الدائمة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، والالتزام بمنع الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ووفق مجموعات التدابير المؤقتة الثلاث التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في عام 2024، مشددا على أن حماية المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أمر ملح للغاية، لا سيما ان إسرائيل تواصل حرب الضم والتطهير العرقي، من خلال مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون مداهماتهم اليومية وهجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية، واختطاف أكثر من 1500 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي وحده، فضلا عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي العلنية بان الإجراءات التي يقودها  ستضمن "عدم قيام دولة فلسطينية".

وأشار منصور إلى التأكيدات الصادرة عن 46 مقررا خاصا وخبيرا مستقلا تابعين لمجلس حقوق الإنسان بأن "الصمت والتقاعس ليسا خيارا" إزاء ما يجري في غزة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية والمجاعة المفروضة" على الفلسطينيين، مشددين على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وضمان قيادة دولية حاسمة لمنع مزيد من الكوارث.

ولفت أيضا الى ما ذكرته لجنة التحقيق الدولية من أن ما تشهده غزة منذ أكتوبر2023 يندرج ضمن سياق أوسع من عقود الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري، ولم يأتي بمعزل عنها.  

كما أشار منصور إلى أن اجتماع قادة العالم في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والى استئناف المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وجدد مناشدة المجتمع الدولي، باسم الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، بالتحرك الفوري لوقف هذه الفظائع والجرائم الإسرائيلية، ووقف الإبادة الجماعية، وانهاء هذا الاحتلال غير الشرعي.

