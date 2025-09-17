شؤون فلسطينية

"الإعلام الحكومي" بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري

"الإعلام الحكومي" بغزة: مليون فلسطيني في شمال القطاع يرفضون النزوح القسري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوبا، مقابل نزوح نحو 190 ألفا آخرين تحت وطأة مخططات إسرائيل للتهجير الدائم.

جاء ذلك في بيان للمكتب أمس الثلاثاء، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، من أوامر الإخلاء للعديد من الأحياء في مدينة غزة وكذلك من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شرع بـ"اجتياح مدينة غزة بريا"، لكن شواهد ميدانية ومصادر محلية تؤكد عدم حدوث أي توغل بري، وأنه فقط يكثف القصف المدفعي والجوي والنسف عبر روبوتات مفخخة، لإرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح ضمن حرب إبادة وتهجير.

وذكر المكتب أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف أن مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوبا، مقابل نزوح نحو 190 ألفا مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم.

وأشار إلى أن "عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفا من سكان محافظة شمال غزة، ونزح غالبيتهم قسرا إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد عن 914 ألفا من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفا اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها".

وأوضح أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية.

