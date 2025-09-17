إسبانيا تلغي صفقتين مع شركات إسرائيلية بقيمة مليار يورو

رام الله - دنيا الوطنألغت وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء، صفقتين بقيمة إجمالية تبلغ قرابة مليار يورو، كانتا قد أبرمتهما سابقًا مع شركات إسرائيلية.وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) بأن وزارة ألغت عقود شراء كل من صواريخ "سيلام" عالية الحركة المخصصة للقوات المسلحة، ونظام صواريخ "سبايك إل آر" المضاد للدبابات.وأضافت أن الوزارة وقعت في السابق عقد شراء قاذفات صواريخ "سيلام" بقيمة 700 مليون يورو مع تحالف شركات "EM&E" الإسرائيلي، وصفقة أخرى تشمل شراء 168 صاروخًا من طراز "سبايك" بقيمة 287.5 مليون يورو مع شركة "رافيل" الإسرائيلية.وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على خطة لقطع الروابط العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، إضافة إلى دراسة البدائل التي تضمن للقوات المسلحة الإسبانية الحصول على البرمجيات اللازمة.ويأتي قرار وزارة الدفاع الإسبانية قبل صدور مرسوم ملكي يصادق على العقوبات التي أعلنتها الحكومة، الاثنين، على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وتتضمن العقوبات الإسبانية على إسرائيل تسع نقاط، أبرزها الحظر على الأسلحة.وتشمل الإجراءات الأخرى حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بمعبر رفح، وزيادة مساهمة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.