مسؤول طبي بغزة: تسجيل إصابات بالتسمم جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، تسجيل إصابات بالتسمم جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين من غزة ينذر بكارثة صحية وبيئية في القطاع.وأضاف أن المنظومة الصحية معطلة في ظل الحصار والقصف وازدياد أعداد المرضى والجرحى، فيما تعاني مستشفيات القطاع من نقص حاد في وحدات الدم.وأوضح أن الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة ومحرمة دولياً، وأن أكثر من 90% من مرضى السرطان استشهدوا بسبب عدم تلقيهم العلاج اللازم.كما أشار إلى وجود نقص كبير في التطعيمات الخاصة بالأطفال، محذراً من مخاطر جسيمة على حياة المرضى والمصابين نتيجة النقص الحاد في المضادات الحيوية.