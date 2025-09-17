نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو 120 مواطناً منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة نحو 120 مواطناً، بينهم أطفال، ونساء، بالإضافة إلى أسرى سابقين.وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضّفة، والتي تركزت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، لافتاً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء (30) مواطناً على الأقل.وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير وتخريب المنازل، إلى جانب هذا استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن.يذكر، أن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة بلغت نحو (19) ألف، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلاً، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.