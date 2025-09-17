دولي

عائلات أسرى الاحتلال تقتحم قاعة المحكمة أثناء وجود نتنياهو

عائلات أسرى الاحتلال تقتحم قاعة المحكمة أثناء وجود نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أوردت (القناة 12) الإسرائيلية أن عائلات الأسرى اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أجبره على مغادرة المكان على الفور.

وبدأت جلسة الاستماع في محاكمة نتنياهو اليوم الأربعاء، حيث يواجه تهما جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة فيما يعرف بملفات (1000) و(2000) و(4000).

في القضية الأولى المعروفة باسم (القضية 1000)، يتهم نتنياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات، ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.

أما في القضية الثانية (القضية 2000)، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في إسرائيل.

وفي الملف الأخير المعروف باسم (القضية 4000)، يُتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع (واللا) الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.

