  • (أونروا): سبعة أشهر مرّت منذ آخر مرة سمحت فيها إسرائيل بدخول مساعداتنا إلى غزة

  • غارة جوية إسرائيلية على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يبدأ اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية

الرئيس عباس يبدأ اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، أن الرئيس محمود عباس سيبدأ عصر اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تستمر لثلاثة أيام.

وسيجتمع الرئيس عباس، خلال الزيارة، مع شقيقه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والقيادة التركية، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

وذكر السفير مصطفى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية على ضوء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، وتزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية، وستكون هذه التطورات على أجندة البحث بين الرئيسين وقيادتي البلدين، إلى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضيتنا الوطنية.

كما أشاد بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ستكون كذلك على أجندة السيد الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الأتراك.

ويضم الوفد الذي سيرافق الرئيس عباس في هذه الزيارة: قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.

