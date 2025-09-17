عربي

قطر تدين توسيع إسرائيل الهجوم على غزة وتعتبره امتدادا لحرب الإبادة الجماعية

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة قطر، العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة، واعتبرتها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، من أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام في المنطقة، من خلال خطط ممنهجة تشكل خطرا على السلم والأمن الإقليميَين والدوليَين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، وسياساته الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية القائمة على منطق الاستعلاء والاعتداء والغدر، ما يتطلب تضامنا دوليا حاسما لإجباره على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

