"الصحة بغزة تحذّر من كارثة وشيكة بسبب منع الاحتلال وصول الوقود إلى المستشفيات

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يفشل بشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية إدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الواقع الصحي.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، الأربعاء، أن منع توريد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل، الأمر الذي يضع حياة المرضى في خطر مباشر.وأضافت أن أزمة الوقود تهدد بتوقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف، معتبرة ذلك كارثة صحية وإنسانية خطيرة.